Замначальника полиции Кузбасса задержали по подозрению в получении взятки

ТАСС, 7 мая. Заместителя начальника полиции по оперативной работе главка МВД России по Кемеровской области Вячеслава Безлюдько задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Задержан [Вячеслав Безлюдько] при получении крупной суммы денег, сейчас находится в следственном изоляторе", - сообщил собеседник агентства.

На должность заместителя начальника кузбасской полиции подполковника Безлюдько назначили в конце 2017 года. Ранее он занимал должность руководителя управления уголовного розыска регионального главка. Общий стаж его работы в правоохранительных органах составляет более 20 лет.