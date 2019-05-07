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В Киргизии задержан прошедший диверсионную подготовку член террористической организации

Имя и фамилия задержанного в интересах следствия не сообщаются

БИШКЕК, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали прошедшего за рубежом диверсионную подготовку члена одной из международных террористических организаций. Об этом сообщил во вторник пресс-центр ГКНБ.

"ГКНБ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с зарубежными партнерами по выявлению и пресечению каналов вербовки и отправки рекрутов в ряды международных террористических организаций задержан разыскиваемый за причастность к террористической деятельности гражданин республики", - говорится в сообщении. При этом имя и фамилия задержанного в интересах следствия пока не указываются.

"Установлено, что он прошел диверсионно-террористическую подготовку в сирийско-иракской зоне вооруженного конфликта и в последующем с помощью специально изготовленных поддельных документов выехал в одну из стран СНГ в целях оседания и ожидания указаний от главарей террористических организаций по реализации террористических устремлений", - отмечает пресс-центр.

В отношении подозреваемого в настоящее время проводятся "оперативно-следственные мероприятия", он помещен в следственный изолятор ГКНБ.

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КиргизияИракСирия
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