Врачи сообщили о положительной динамике в состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Об этом во вторник журналистам сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава России Амиран Ревишвили.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Положительная динамика появилась в состоянии пострадавших при ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, двое из них переведены из реанимации в отделение.

"Есть положительная динамика, из тяжелого состояния один пациент перешел в состояние средней тяжести. Мужчина в тяжелом состоянии вышел из этого статуса, может быть через два три дня мы переведен его тоже в отделение. Минимально положительная динамика есть [у всех пациентов]", - сказал он.

"Самая тяжелая пока [находится] на искусственной вентиляции. Состояние стабильно тяжелое", - добавил врач.

С пациентами активно работают психологи. "Они отметили, что все пациенты перенесли шок, причем разной степени тяжести", - сказал Ревишвили, уточнив, что шоковое состояние регрессирует.

О выписке речь пока не идет. После переведения в стационар, пациентов ожидает еще 70 дней лечебных мероприятий в центре.