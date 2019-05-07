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В Балашихе предпринимателя и его жену обстреляли из травматического пистолета

В настоящее время мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Неизвестный обстрелял из травматического пистолета предпринимателя и его жену в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"Нападение произошло сегодня утром. Предприниматель Дмитрий Саров вышел со своей женой из подъезда дома в Балашихе, после чего злоумышленник обстрелял их из травматического пистолета. Бизнесмен оказался в больнице в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка подмосковной полиции ТАСС подтвердили факт нападения. "Ведется доследственная проверка, идет розыск злоумышленника", - сказали в пресс-службе.

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