В Балашихе предпринимателя и его жену обстреляли из травматического пистолета

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Неизвестный обстрелял из травматического пистолета предпринимателя и его жену в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"Нападение произошло сегодня утром. Предприниматель Дмитрий Саров вышел со своей женой из подъезда дома в Балашихе, после чего злоумышленник обстрелял их из травматического пистолета. Бизнесмен оказался в больнице в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка подмосковной полиции ТАСС подтвердили факт нападения. "Ведется доследственная проверка, идет розыск злоумышленника", - сказали в пресс-службе.