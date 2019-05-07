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Расследование ЧП с SSJ-100

Число госпитализированных в результате авиакатастрофы в Шереметьево выросло до 10

В НИИ им. Н. В. Склифосовского госпитализирована женщина, сообщили в медицинских службах
Описание
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в результате крушения самолета SSJ 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

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"Утром в НИИ им. Н. В. Склифосовского госпитализирована женщина", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, на данный момент всего после авиакатастрофы госпитализированы 10 человек.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

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РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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