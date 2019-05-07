Полиция возбудила дело против двух вандалов, изрисовавших памятник танкистам в Саратове

САРАТОВ, 7 мая. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении двоих жителей Саратова, которые признались в том, что изрисовали памятник танкистам. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

"Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ ("Вандализм"), в ходе оперативных мероприятий установлены и задержаны двое жителей Саратова, они уже дали признательные показания в совершении данного преступления", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой. Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Саратове неизвестный изрисовал красной краской памятник танкистам, представляющий собой танк Т-34, установленный на постаменте на одной из улиц города.