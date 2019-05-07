Зампреда Брянской облдумы приговорили к семи годам колонии за взятку

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Советский районный суд Брянска приговорил к семи годам заключения заместителя председателя Брянской областной думы Юрия Гапеенко, признав его виновным в получении взятки в 240 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Брянского областного суда.

"Юрий Гапеенко признан виновным по статье "Получение должностным лицом взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сегодня Советский районный суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 40-кратной суммы взятки, то есть он должен выплатить в пользу государства 9,6 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, Гапеенко на 10 лет лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Уголовное дело в отношении Гапеенко возбудили в июле 2018 года. Он подозревался в получении 240 тыс. рублей за оказание покровительства двум коммерческим структурам. Весь период расследования дела чиновник находился под арестом.

Гапеенко стал депутатом Брянской областной думы от Карачевского одномандатного избирательного округа №20. С сентября 2016 года занимал должность заместителя председателя заксобрания региона. В связи с возбуждением уголовного дела в региональном отделении "Единой России" приостановили членство Гапеенко, такое же решение приняли в генеральном совете партии, в состав которого он входил.