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В Мурманской области самолет во время испытаний провалился в проталину на озере

Травмировавшего позвоночник пилота доставили в больницу

МУРМАНСК, 7 мая. /ТАСС/. Двухмоторный самолет "Ч-22" провалился под лед во время испытаний на озере Лумболка в Мончегорске Мурманской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МЧС.

"При проведении испытаний на льду шасси летательного аппарата попали в проталину, в связи с чем было повреждено крыло. Попытки взлета пилот не производил. По информации руководителя полетов аэропорта Мурманск, заявок и разрешений на вылет гражданина не зарегистрировано. Регистрационный номер на летательном аппарате отсутствует, он находится в частной собственности", - говорится в сообщении.

Во время испытаний пилот, который в результате инцидента получил травму позвоночника, проверял работу двигателя. Самолет уже достали из проталины и доставили на место стоянки вблизи базы отдыха на озере.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что в Мончегорске упал небольшой самолет. Позже там уточнили, что самолет провалился в проталину на озере Лумболка при маневрировании.

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