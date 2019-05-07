Умер один из пострадавших на крупном пожаре в Орске

ТАСС, 7 мая. Один из двух пострадавших при крупном пожаре в Орске (Оренбургская область) умер в больнице из-за термических ожогов, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Сегодня, действительно, в ночь скончался пациент, поскольку у него были очень тяжелые ожоговые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что врачи сделали для пациента все возможное, в том числе проводили консультации со специалистами санитарной авиации и сотрудникам областного ожогового центра.

Ранее сообщалось, что возникший в городе Орске 3 мая пожар повредил 13 строений, пострадали двое мужчин. Одного из них с термическими ожогами доставили в реанимационное отделение городской больницы № 2 Орска, второго, отравившегося угарным газом, отправили на амбулаторное лечение. Пожар удалось потушить 4 мая. Власти региона выделили 12 пострадавшим семьям экстренную материальную помощь в размере от 5 до 50 тыс. рублей.