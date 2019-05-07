Следствие по делу о взятках в отношении генерал-майора СК Дрыманова завершено

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Следствие по делу бывшего руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова завершено, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции по двум эпизодам получения взятки. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"Дрыманову предъявлено в окончательной редакции обвинение по двум эпизодам получения взятки. Вину генерал не признает", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в ближайшее время в окончательной редакции будет предъявлено обвинение также другим фигурантам. После этого все обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами дела.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

По версии следствия, Дрыманов вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Дрыманову также было предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составляет около 500 тысяч рублей. Адвокаты фигурантов не комментируют детали уголовного дела в связи с подпиской о неразглашении тайны следствия.

Все обвиняемые находятся под стражей в СИЗО "Лефортово".

В прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Никандров был приговорен к 5,5 года колонии.