Источник: на анализ данных с "черных ящиков" разбившегося SSJ 100 уйдет около недели

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Анализ информации с бортовых самописцев самолета SSJ 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, займет до недели, поэтому говорить о приоритетных версиях катастрофы в настоящее время преждевременно, к ней могла привести совокупность факторов. Об этом ТАСС сообщили источники в авиационных структурах и правоохранительных органах.

"Расшифровка началась накануне с параметрического самописца, сегодня специалисты займутся речевым. Информация с обоих ящиков доступна для расшифровки, которая займет несколько дней, но на анализ и сопоставление данных потребуется примерно неделя, после чего уже можно будет делать какие-то предварительные выводы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что Межгосударственный авиационный комитет, который занимается расшифровкой ящиков, должен в течение месяца опубликовать промежуточный отчет о причинах трагедии.

В свою очередь в правоохранительных органах также сообщили ТАСС, что пока приоритетной версии жесткой посадки самолета нет. "О причинах говорить преждевременно, изучается совокупность всех факторов, которые могли привести к катастрофе", - сказал источник. Он пояснил, что следствие изучает как действия экипажа, так и действия диспетчеров и наземных служб. По его словам, борт зашел на посадку с одного круга после принятия решения о возвращении в аэропорт вылета.

Источник в авиационной отрасли сообщил ТАСС, что экстренная посадка сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета до соприкосновения со взлетно-посадочной полосой проходила штатно.

"Раз было принято решение сажать самолет незамедлительно, то на то были резкие причины - либо полный отказ систем самолета, его плохая управляемость и полное отсутствие связи с диспетчером аэропорта. SSJ-100 сконструирован так, что он не может сбросить топливо, оно только вырабатывается в воздухе", - сказал он. По его словам, "в районе аэропорта Шереметьево достаточно оживленное воздушное движение, а нахождение в воздухе без связи на малых высотах могло создать угрозу столкновения самолетов".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что первопричиной ЧП стало попадание молнии в самолет, после чего у лайнера отказала автоматика. В МАК отмечали, что параметрический бортовой самописец серьезно поврежден из-за термического воздействия, звуковой находится в удовлетворительном состоянии, вся полетная информация скопирована и подготовлена для расшифровки и анализа.