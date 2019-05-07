В Москве закрыли 11 лабораторий по изготовлению фальшивых документов

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. ФСБ совместно с МВД России провела операцию по ликвидации организованного преступного сообщества, состоящего из уроженцев стран среднеазиатского региона, поставивших на поток изготовление поддельных документов для нелегальных мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, участники преступного сообщества "создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконной миграции". За денежное вознаграждение они ставили штампы в паспорта иностранцев, занимались изготовлением поддельных национальных паспортов, миграционных карт и иных документов, предоставляющих иностранным гражданам право пребывания на территории РФ. Кроме того, они массово ставили иностранных граждан на миграционный учет с использованием поддельных документов.

"В рамках возбужденных Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве уголовных дел установлены и задержаны 56 человек, пресечена деятельность 11 так называемых лабораторий - помещений с набором необходимого оборудования, образцов печатей и бланков", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Сотрудники ФСБ и МВД проверили 25 адресов проживания лиц, причастных к деятельности преступного сообщества. "Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - добавили в ЦОС.