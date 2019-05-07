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Вагон поезда в петербургском метро заволокло дымом из-за загоревшейся электронной сигареты

Инцидент не повлиял на график движения поездов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая./ТАСС/. Воспламенившаяся электронная сигарета стала источником задымления в вагоне петербургского метрополитена на перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

"Примерно в 10:00 мск в вагоне поезда между станциями метро "Сенная" и "Технологический институт" загорелась электронная сигарета, усилиями пассажиров огонь был потушен. Людей высадили из поезда, инцидент не повлиял на график движения, станции метро продолжили работу в штатном режиме", - сказал представитель компании.

Ранее во вторник пользователи социальных сетей опубликовали видео вагона, заполненного белыми клубами дыма.

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