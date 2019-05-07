Медведев поручил без задержек сделать выплаты пострадавшим и семьям жертв катастрофы SSJ

"Нужно сделать так, чтобы все выплаты, по которым приняты решения, максимально быстро дошли до их получателей. Поскольку есть целый ряд нюансов и организационного, и правового характера, связанных с ведением следствия и целым рядом других процедур. Но нужно так все организовать, чтобы это было сделано практически без задержек", - сказал Медведев на заседании правительства.

Глава кабмина еще раз выразил соболезнования родственникам погибших в авиационном происшествии в аэропорту Шереметьево. "5 мая произошла трагедия с нашим самолетом, погибли люди, хочу еще раз от имени правительства выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших", - сказал он.

Медведев напомнил, что ранее была образована правительственная комиссия, в которую вошли представители профильных ведомств. Он отметил основные задачи, которые перед ней стоят. "Первая задача - помочь людям, поддержать семьи погибших, чтобы все получили необходимую помощь, от материальной до психологической. Вторая задача - расследовать обстоятельства происшествия, технологическую сторону и, конечно, правовую, чем и занимаются следственные органы, сделать необходимые выводы", - заявил председатель правительства.

Он добавил, что также ждет от комиссии доклада об организационных выводах по итогам расследования авиакатастрофы. "По результатам работы комиссии должны быть даны определенные оценки, сделаны технические и организационные выводы, выводы в сфере регулирования. По итогам работы прошу это доложить", - сказал Медведев.