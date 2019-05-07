Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Следствие выявило группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод "Дружба", по делу задержаны четыре человека. Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр энергетики России Александр Новак.

"Следствие выявило группу компаний, осуществлявших передачу кондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений. Материалы проверки в настоящее время переданы в прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий, следственных действий ФСБ России, Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2. Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО", - сказал Новак.

Глава ведомства также заявил, что ситуация с загрязнением нефти не сказалась на объемах добычи нефти в России и экспорте сырья. "На объемы добычи и экспорт из Российской Федерации не повлияла ситуация, поскольку оперативно были перенаправлены потоки", - сказал он.

Он добавил, что Минэнерго ожидает, что ситуация будет полностью нормализована во второй половине мая. "Продолжается активная работа по нормализации ситуации качества нефти для наших партнеров и потребителей европейских", - заметил министр.

Минэнерго ожидает согласования начала прокачки нефти в Польшу в ближайшее время. "В ближайшее время ожидаем согласование на прокачку кондиционной нефти в сторону Польши", - сказал он.

Минэнерго предлагает ежедневно контролировать качество нефти для сдачи в нефтепроводы, добавил Новак. Он также заявил, что изменения законодательство по контролю качества нефти могут быть внесены в ближайшее время при одобрении правительства.