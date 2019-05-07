Минтранс: семьям погибших в катастрофе с SSJ-100 будет выплачено по 9 млн рублей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Семьи погибших в катастрофе с SSJ-100 в аэропорту Шереметьево получат выплаты в размере 9 млн рублей. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих на заседании правительства.

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"Приняты все необходимые решения по выплатам пострадавшим и родственникам погибших. Семьям погибших будет выплачено по 9 млн рублей. Это - 2 млн страховые выплаты, 2 млн - региональные выплаты, 5 млн - это выплаты компании "Аэрофлот", - сказал министр.

Он также отметил, что все выплаты будут организованы по месту, где проживали погибшие.

Дитрих уточнил, что совет директоров "Аэрофлота" 7 мая примет решение о выплатах пострадавшим и родственникам погибших. "Вчера правление "Аэрофлота" приняло решение по тем 5 млн [рублей] выплат, о которых я сказал [выплаты пострадавшим и родственникам погибших], сегодня советом директоров будет организовано принятие соответствующего решения и мы приступим к выплатам. Пострадавшим будут выплачены до 2,5 млн рублей, в зависимости от тяжести полученных повреждений, а также необходимые выплаты по затратам на лечение. В составе этой суммы 2 млн рублей уплачивает "Аэрофлот", от 200 до 500 тыс. рублей - субъекты РФ", - сказал министр.

По его словам, также "Аэрофлот" принял решение выплатить по 1 млн рублей всем пассажирам, которым не потребовалась госпитализация.