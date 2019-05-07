Дагестанский педагогический университет подтвердил данные об обысках

МАХАЧКАЛА, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в ректорате Дагестанского государственного педагогического университета, сообщил ТАСС представитель вуза.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных структурах республики сообщал, что силовики проводят выемку документов в вузе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам источника, речь идет о фактах мошенничества и хищении бюджетных средств.

"В здании работают сотрудники правоохранительных органов, идут обыски в ректорате", - сказали в вузе.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

ДГПУ - крупный научно-образовательный комплекс федерального статуса, в университете три кафедры, 16 факультетов, в том числе дагестанской филологии, дошкольного образование, права, физической культуры. Врио ректора является Аслан Раджабов, сообщается на сайте.