В Астраханской области пресечен канал поставки синтетических наркотиков из Китая

АСТРАХАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. Силовики задержали несколько граждан РФ по подозрению в организации поставок наркотиков в особо крупном размере из Китая в Астраханскую область через интернет. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Пресечена деятельность участников организованной преступной группы, причастной к организации контрабандных поставок наркотических средств в особо крупном размере с территории КНР на территорию Астраханской области с использованием сети Интернет. В почтовом отделении задержаны граждане РФ, которые должны были получить международное почтовое отправление (наркотическое средство) и передать неустановленным лицам", - сказал источник.

По его словам, в ходе обысков изъяты оборудование наркотической лаборатории и прекурсоры для производства синтетических наркотиков. Кроме того, установлен и задержан администратор интернет-магазина. Задержанные помещены под стражу.