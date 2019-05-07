СК возбудил дело против главврача Центра медицины катастроф в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главного врача Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи в Астрахани, которого подозревают в махинациях с премиями для сотрудников. Об этом во вторник ТАСС сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Астраханской области Андрей Хегай.

"По версии следствия, в декабре 2018 года главврач издал приказы о поощрении сотрудников в размере 40 тыс. рублей, после чего потребовал отдать ему часть средств в размере 20 тыс. рублей. В результате противоправных действий подозреваемый получил от 11 сотрудников денежные средства в общей сумме 220 тыс. рублей, которыми распорядился по личному усмотрению", - сказал Хегай.

Он уточнил, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Факт злоупотреблений установили сотрудники УФСБ и УМВД России по Астраханской области. Расследование уголовного дела продолжается.