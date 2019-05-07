СМИ: неизвестные сожгли памятные таблички и цветы на ограде Дома профсоюзов в Одессе

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Злоумышленники сожгли памятные таблички и цветы на ограде Дома профсоюзов на Куликовом поле в Одессе, где 2 мая 2014 года погибли 48 человек. Об этом во вторник сообщило местное издание "Таймер".

"2 мая, в пятилетнюю годовщину массового убийства одесситов в Доме профсоюзов, в течение всего дня горожане несли туда гвоздики, сирень, тюльпаны и розы в память о погибших. Однако уже к 07:00 следующего дня рядов цветов и лампадок у здания не было. Остались лишь памятные таблички и немного цветов на ограде, которые, как видно, кому-то тоже очень мешали", - пишет издание. "Таймер" также разместил фотографии с последствиями варварских действий злоумышленников.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана". Пятеро из них провели более трех с половиной лет в следственном изоляторе. В сентябре 2017 года суд Черноморска Одесской области признал их невиновными. Однако сразу после оглашения оправдательного приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили двоим из них новые обвинения по статье "сепаратизм" и вновь поместили под арест. Позже прокуратура также подала апелляцию на оправдательное решение суда.