Авария на трубопроводе в Самаре оставила без воды 40 многоквартирных домов

ТАСС, 7 мая Коммунальная авария на трубопроводе в Самаре оставила без холодного водоснабжения 40 многоквартирных домов, два детских сада, школу и военный госпиталь. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Самарской области.

"В 15:00 поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 250 мм по адресу: микрорайон Волжский, поселок городского типа Рощинский, в районе дома 11а приостановлено холодное водоснабжение потребителей 40 многоквартирных жилых домов (11,1 тыс. человек) и четыре социально-значимых объекта (два детских сада, школа и военный госпиталь)", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, для жильцов домов, попавших в зону отключения, организован подвоз воды. В устранении аварии задействованы 13 человек и пять единиц техники, водоснабжение в домах планируется вернуть к 21:00.