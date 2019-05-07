Суд Москвы отказал в иске жителя Анапы к Бузовой и Баскову о выплате компенсации

КРАСНОДАР, 7 мая. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы во вторник отказал в удовлетворении иска жителя Анапы Дмитрия Ружникова к артистам Николаю Баскову и Ольге Бузовой о взыскании с них компенсации в размере около 1 млн рублей за участие в рекламе компании "Кэшбери", сообщил ТАСС адвокат истца Тимур Маршани.

"Суд отказал в удовлетворении иска. Будем обжаловать это решение", - сказал Маршани.

Суть претензий Ружникова, имеющего первую группу инвалидности, к артистам состоит в том, что они рекламировали деятельность компании "Кэшбери" и фигурируют в видеороликах, опубликованных в интернете, связанных с этой компанией, в которой он потерял свои накопления. Ружников вложил в "Кэшбери" 800 тысяч рублей, которые собирал на лечение, чтобы получить прибыль, однако дивидендов не обрел, а вложенные деньги ему не вернули.

О "Кэшбери"

Компания предлагала гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, кредитовать пользователей под залог движимого и недвижимого имущества, а также инвестировать в криптовалюту. Минимальная доходность, которую компания обещала инвесторам, составляла 0,5% в сутки, а доходность по инвестициям - 600% годовых.

Банк России передал информацию о группе "Кэшбери" в Генпрокуратуру и МВД. Глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях отмечал, что компании группы используют принципы сетевого маркетинга и обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. ЦБ не обнаружил признаков реальной экономической деятельности у компаний, привлекавших деньги и в рублях, и в криптовалюте. Как сообщал Лях, сумма ущерба от деятельности "Кэшбери" может достигать 3 млрд рублей. В январе управление Роскомнадзора по Ростовской области по решению суда ограничило доступ к сайту группы "Кэшбери".