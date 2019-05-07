По делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" арестованы четыре человека

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ объявил в розыск двух человек в рамках уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", еще четверо арестованы. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В настоящее время в отношении четверых подозреваемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых находятся в розыске", - сказала она.

Среди фигурантов дела - генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Фигуранты дела пытались скрыть хищения нефти. "По версии следствия, с августа 2018 года по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества, совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей (в особо крупном размере - прим. ТАСС), - сообщила представитель СК. - Кроме того, в марте и апреле 2019 года в целях сокрытия хищения несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района (Самарской области - прим. ТАСС), была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений".