В Дагестане машина сбила насмерть главреда холдинга "Столица"

МАХАЧКАЛА, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Дагестану устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Махачкале. Как сообщили ТАСС в медиахолдинге "Столица", в ДТП погибла главный редактор холдинга Тамилла Абдулаева.

"ДТП произошло 6 мая 2019 года примерно в 23:00 на улице М. Ярагского в Махачкале. 22-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2111 по улице М. Ярагского, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте. 42-летняя жительница Махачкалы от полученных травм скончалась на месте. Оперативно-следственная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Дагестану.

Абдуллаева также работала телерадиоведущей.