В Петербурге торговцы оружием из ЕС приговорены к лишению свободы на сроки до восьми лет

ТАСС, 7 мая. Калининский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил членов банды, которая занималась нелегальной торговлей оружием, к лишению свободы на срок от 5,5 года до восьми лет. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд огласил приговор в отношении Михаила Светлова, Михаила Мошкина, Леонида Светлова, Максима Романова и Павла Пешкова, признанных виновными в незаконном хранении и сбыте оружия, незаконном изготовлении оружия, а также в контрабанде оружия" (статьи 222, 223, 226.1 УК РФ)", - отметили в пресс-службе.

Как следует из судебного решения, осужденные, а также Дмитрий Богданов и Константин Даньков, приговор в отношении которых был оглашен ранее, приобретали огнестрельное оружие в Словакии. "В одном из магазинов Братиславы они покупали пистолеты, винтовки и иные виды оружия, после чего за €50 им прямо там деактивировали его, делая пригодным только для стрельбы холостыми, что позволяло членам преступной группы передвигаться с оружием по территории ЕС", - отмечается в приговоре.

Далее оружие перевозилось в эстонский город Нарва, где местные жители тайно, пользуясь привилегиями жителей приграничной территории, не проходя досмотр, за €10 евро проносили деактивированные стволы на российскую территорию. После этого оружие извлекали из тайников, привозили в Петербург, где снова переделывали в боевое. После этого нелегальный товар продавали на черном рынке по цене от 100 до 150 тыс. рублей. "Вещественными доказательствами по делу являлись четыре пистолета "Глок", четыре пистолета "Браунинг", три пистолета-пулемета "Скорпион", две снайперские винтовки М-39, две винтовки системы "Маузер", 19 гранат, 400 граммов тротила, 200 граммов гексогена, 6 запалов УЗРГМ-2, предназначенные для инициирования взрыва ручных гранат, 7 запалов УДЗ, предназначенных для инициирования разрывного заряда ручных гранат (РГО, РГН). Фигуранты вину признали частично", - отмечается в приговоре.

Согласно решению суда, Светлов получил восемь лет лишения свободы и штраф 350 тыс. рублей, Мошкин и Пашков - по пять с половиной лет лишения свободы и штраф 20 тыс. рублей. Леонид Светлов и Романов приговорены к пяти годам и двум месяцам лишения свободы.