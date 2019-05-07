Суд арестовал трех сотрудников предприятия "Азот" в Пермском крае после взрыва

ПЕРМЬ, 7 мая. /ТАСС/. Суд по ходатайству следственных органов арестовал трех сотрудников предприятия "Азот" (входит в "Уралхим") в Березниках Пермского края после взрыва, произошедшего на заводе 6 мая, в результате которого три человека погибли, еще один пострадал. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по региону.

"По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих подозреваемых по уголовному делу, в числе которых технолог агрегата и два начальника смены. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили по факту взрыва уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").

Сейчас проводится комплекс следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, уточнили в ведомстве.

Взрыв на предприятии "Азот" произошел 6 мая во время ремонтных работ, три сотрудника ремонтной службы погибли, один госпитализирован и, по последним данным, находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Компания ранее сообщила, что полностью возьмет на себя затраты на лечение пострадавшего, а также выплатит компенсации семьям погибших и возьмет на себя расходы на погребение. Кроме того, коллективным договором предусмотрены страховые выплаты, также материальную помощь окажут и детям погибших сотрудников. Похороны погибших пройдут 8 мая, уточнили в пресс-службе "Азота".