Mirror: британский военнослужащий погиб в Малави при нападении слона

ТАСС, 7 мая. Британский военнослужащий Мэттью Тэлбот погиб при нападении слона в парке дикой природы в Малави. Об этом во вторник сообщила газета Daily Mirror.

По данным газеты, слон растоптал 23-летнего военнослужащего, участвовавшего в операции по борьбе с браконьерством. Отмечается, что Тэлбот был вооружен, вместе с ним были его сослуживцы и несколько местных жителей.

Министерство обороны Великобритании подтвердило гибель Тэлбота, служившего в первом батальоне Колдстримского гвардейского полка, но не привело никаких подробностей. Согласно заявлению ведомства, несчастный случай произошел 5 мая.