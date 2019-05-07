Mirror: британский военнослужащий погиб в Малави при нападении слона

ТАСС, 7 мая. Британский военнослужащий Мэттью Тэлбот погиб при нападении слона в парке дикой природы в Малави. Об этом во вторник сообщила газета Daily Mirror.
По данным газеты, слон растоптал 23-летнего военнослужащего, участвовавшего в операции по борьбе с браконьерством. Отмечается, что Тэлбот был вооружен, вместе с ним были его сослуживцы и несколько местных жителей.
Министерство обороны Великобритании подтвердило гибель Тэлбота, служившего в первом батальоне Колдстримского гвардейского полка, но не привело никаких подробностей. Согласно заявлению ведомства, несчастный случай произошел 5 мая.
It is with great sadness that the MOD must confirm the death of Guardsman Mathew Talbot of 1st Battalion Coldstream Guards in Malawi on Sunday 5 May 2019. He was deployed as part of a counter poaching operation.— British Army (@BritishArmy) May 7, 2019
More information can be found at https://t.co/UbeH30O2GB pic.twitter.com/9I8lHPJDcg
В Малави британские военнослужащие уже несколько лет обучают местных жителей тому, как защищать дикую природу от браконьеров. Они, в частности, передают информацию и навыки по выслеживанию браконьеров и выживанию в дикой природе, которые они приобрели во время службы в Афганистане, указывает Daily Mirror.