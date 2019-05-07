При пожаре на складе канцтоваров в Грозном погиб один человек

ГРОЗНЫЙ, 7 мая. /ТАСС/. Один человек погиб при пожаре на складе канцелярских товаров в Грозном, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Чечне.

"Погиб один человек при пожаре. Личность устанавливается. Следственный комитет проводит доследственную проверку", - сказал собеседник агентства.

Пожар на складе канцелярских товаров в Грозном произошел во вторник утром. В 11:00 мск пожар был локализован на площади 600 кв. м, в 12:20 мск ликвидирован. Согласно информации, опубликованной на сайте ГУ МЧС России по Чечне, для ликвидации пожара были задействованы 49 человек и 14 единиц техники.