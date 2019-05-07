Суд смягчил наказание блогеру, "ловившему покемонов" в храме Екатеринбурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга во вторник удовлетворил ходатайство о смягчении наказания блогеру Руслану Соколовскому, получившему условный срок после "ловли покемонов" в храме Екатеринбурга, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство подлежит удовлетворению. Освободить Соколовского от наказания, назначенного приговором по девяти статьям 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). По совокупности окончательно определить наказание в виде шести месяцев ограничения свободы", - сказал судья, отметив, что по сути наказание считается фактически отбытым.

Руслан Соколовский стал известен как блогер, "ловивший покемонов" в Храме-на-Крови Екатеринбурга. Молодого человека обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ст. 138.1 ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"), ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий") и ст. 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") УК РФ.

В мае 2017 года суд Екатеринбурга признал его виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств, приговорив к 3,5 года лишения свободы условно. После этого наказание смягчили до 2 лет и 3 месяцев условно. В январе этого года адвокат Соколовского Алексей Бушмаков подал ходатайство, в котором попросил смягчить наказание своему подзащитному в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ. Решение о подсудности рассмотрения дела в Петербурге, а не в Екатеринбурге было принято, исходя из нынешнего места жительства фигуранта.

Президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. Согласно поправкам, если преступление, предусмотренное частью 1 этой статьи, совершено физическим лицом впервые, оно будет караться административным наказанием в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательных работ до 100 часов или арестом на срок до 15 суток. Юридическим лицам будет грозить штраф в размере от 250 до 500 тысяч рублей. Если же преступление совершено повторно в течение одного года, то за него будет наступать уголовная ответственность.