Группа задержанных националистов была создана 18-летним юношей в соцсетях

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Группа националистов, задержанных 7 мая в столичном регионе и во Владимире, была создана два года назад в социальных сетях 18-летним юношей. Об этом говорится в сообщении Главного следственного управления СК РФ по Москве.

"По данным следствия, в июне 2017 года молодой человек 1999 года рождения, находясь на территории Российской Федерации, придерживаясь националистических взглядов, создал экстремистское сообщество, которым руководил и вовлек в его участие еще пятерых молодых людей, трое из которых являлись несовершеннолетними", - отмечается в сообщении.

Для руководства и координации между участниками сообщества, а также проверки их приверженности они зарегистрировали и администрировали страницы в социальных сетях, где обсуждали общие цели и задачи, установили свои правила поведения и вели сбор денег. Они разработали собственную символику, а также манифест из десяти пунктов. Он содержал организационные установки деятельности экстремистского сообщества.

В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено в отношении шести участников группы, ранее сообщалось о семи задержанных. "Сегодня в рамках расследования уголовного дела следователи совместно с сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России провели обыски в квартирах подозреваемых. В следственные органы доставлены пятеро подозреваемых", - сообщили в ГСУ.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Москве, Московской области и Владимире задержаны 7 активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России. По данным ФСБ, участниками националистической организации "совершен ряд нападений по националистическим мотивам с применением травматического и холодного оружия в Москве, Владимире и Рязани".

Уголовное дело возбуждено по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (создание и участие в экстремистском сообществе).

В новость внесены изменения (20:17 мск) - уточняется статья УК РФ в последнем абзаце