СМИ: захватчиком заложников под Тулузой оказался 17-летний подросток

ПАРИЖ, 7 мая. /ТАСС/. Полиция опознала человека, захватившего заложников в коммуне Бланьяк под Тулузой. Как сообщает во вторник газета La Depeche du Midi, им оказался 17-летний подросток.

В свою очередь телеканал BFMTV уточнил, что молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе". Несмотря на то, что прибывшие на место переговорщики уже ведут с ним диалог, никакой информации о его мотивах и требованиях пока не поступало. Вместе с тем, власти пока не связывают данное происшествие с терроризмом, придерживаясь версии неудачного ограбления.

Полицейский спецназ RAID и BRI по итогам наблюдений констатировал наличие четырех связанных заложников в помещении магазина, возле которых находится вооруженный преступник. По информации издания, все заложники - женщины. Одна из них якобы даже успела позвонить в спасательную службу, когда все только началось, но ее звонок не восприняли всерьез. Сам же молодой человек четыре раза звонил в экстренные службы, требуя вызвать к нему переговорщика.

Ранее сообщалось, что преступник дважды выстрелил в сторону окруживших магазин полицейских. По данным Le Figaro, мужчина зашел в магазин в шлеме с закрепленной на нем экшн-камерой. Позже СМИ сообщили, что он прибыл на мотоцикле.

Вокруг магазина установлено оцепление радиусом от 300 до 500 метров, на место прибыли три отряда спецназа. Согласно фотографиям с места событий, у одного из них большой бронированный щит на колесах. На место также прибыл префект департамента Верхняя Гаронна, а также префект региона Окситания и Верхняя Гаронна и мэр города.