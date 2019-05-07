Figaro: освобожден один из захваченных под Тулузой заложников

По ее данным, это 30-летняя женщина, она вышла из здания примерно в 19:30 по местному времени (20:30 мск). В магазине остаются еще три женщины - две сотрудницы и хозяйка заведения.

ПАРИЖ, 7 мая. /ТАСС/. Молодой человек, захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой отпустил одного из них. Об этом сообщает во вторник газета Le Figaro .

В свою очередь газета Depeche du midi сообщила, что в 19:00 (20:00 мск) преступник разрешил заложникам сделать по одному звонку родственникам. "Моя супруга сказала мне, что все хорошо, и что она в безопасности", - сказал муж одной из женщин, находящихся в магазине. По ее словам, обстановка внутри спокойная, молодой человек не проявляет агрессии и ведет переговоры с полицией.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток забаррикадировался в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой, взяв в заложники четырех человек. Как уточнил телеканал BFMTV, он до сих пор не выдвинул никаких оформленных требований, однако назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе". Вместе с тем, власти пока не связывают происшествие с терроризмом, придерживаясь версии неудачного ограбления.

Ранее сообщалось, что преступник дважды выстрелил в сторону окруживших магазин полицейских. По данным Le Figaro, преступник зашел в магазин в шлеме с закрепленной на нем экшн-камерой. Позже СМИ сообщили, что он прибыл на мотоцикле. Вокруг магазина установлено оцепление радиусом от 300 до 500 метров, на место прибыли три отряда полицейского спецназа RAID. На место также прибыл префект департамента Верхняя Гаронна, а также префект региона Окситания и Верхняя Гаронна и мэр города.