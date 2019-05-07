Полиция задерживала за воровство и насилие захватчика заложников под Тулузой

ПАРИЖ, 7 мая. /ТАСС/. Молодой человек, захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой, не раз попадал в поле зрение правоохранительных органов, его задерживали за воровство и акты насилия, в том числе на манифестациях движения "желтых жилетов". Об этом заявил во вторник прокурор Тулузы Доминик Альзеари.

"Это подросток, ему почти 18 лет, он известен с отрицательной стороны в связи с актами насилия, в том числе в отношении стражей порядка, в связи с делами о кражах, а также участием в манифестациях движения "желтых жилетов", где его неоднократно задерживали за участие в составе групп, совершавших насилие и разрушения, каждый раз за этим следовало уголовное разбирательство", - сказал он в эфире BFM. Вместе с тем, по его словам, молодого человека не заносили в списки опасных преступников.

В доме 17-летнего захватчика заложников обнаружили записку, которую он, по словам префекта, писал в состоянии депрессии и обеспокоенности, в том числе связанной с его состоянием здоровья. Он пишет, что решился на соответствующий поступок, чтобы помочь "желтым жилетам" выиграть борьбу с властью и заранее извиняется.

Альзеари подтвердил, что молодой человек сейчас находится в здании и полиция продолжает переговоры с ним об условиях сдачи. Он подтвердил, что все четыре заложницы сейчас на свободе и с ними все хорошо.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток забаррикадировался в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой, взяв в заложники четырех человек. Как уточнил телеканал BFM, он до сих пор не выдвинул никаких оформленных требований, однако назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе". За время противостояния преступник дважды выстрелил из пистолета, чтобы заставить окруживших магазин полицейских отойти.

По данным Figaro, мужчина зашел в магазин в шлеме с закрепленной на нем экшн-камерой. Позже СМИ сообщили, что он прибыл на мотоцикле. Как сообщала газета "Депеш дю миди", одна из заложниц якобы даже успела позвонить в спасательную службу, когда все только началось, но ее звонок не восприняли всерьез. Сам же молодой человек четыре раза звонил в экстренные службы, требуя вызвать к нему переговорщика. Сейчас вокруг магазина установлено оцепление радиусом от 300 до 500 м, на место прибыли отряды полицейского спецназа RAID и BRI.