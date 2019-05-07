Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.

"Приговор будет оглашен 8 мая в 14:00 мск", - сказали ТАСС в суде.

В ходе судебных слушаний дела, которые начались 3 апреля, были допрошены свидетели и потерпевшие, а также изучены письменные материалы дела, в том числе видео- и аудиозаписи с места происшествия.

6 мая в ходе прений сторон прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева - к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Двум другим фигурантам дела о драках в центре Москвы Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину прокурор просила назначить 1 год и 5 месяцев колонии и 1 год и 6 месяцев колонии соответственно. Прокурор сказала, что свидетели в своих показаниях изобличили подсудимых в инкриминируемых деяниях, а также отметила, что футболисты имели умысел причинить телесные повреждения. По ее словам, мотивами преступления послужили пренебрежительное отношение к окружающим и к правилам поведения в обществе, а также желание показать свое превосходство.

Адвокаты фигурантов просили исключить из обвинения такие квалифицирующие признаки, как совершение действий группой лиц и из хулиганских побуждений, и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Подсудимые выступили в суде с последним словом, в очередной раз извинившись перед потерпевшими и своими семьями.

Сейчас футболисты содержатся под стражей в СИЗО "Бутырка".