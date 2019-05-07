Правозащитники сообщили о резком росте числа умышленных убийств в Мехико в марте

МЕХИКО, 8 мая. /ТАСС/. Мехико в текущем году столкнулсь с резким ростом числа тяжких и особо тяжких преступлений. Такое мнение высказал во вторник Хосе Антонио Ортега Санчес, глава неправительственной организация (НПО) "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции", сообщила радиостанция MVS Noticias.

Согласно подсчетам НПО, в марте в городе было совершено не менее 166 умышленных убийств, что на 46% больше, чем в среднем за месяц в 2018 году. При этом выросло число и других преступлений, включая разбойные нападения, ограбления, угоны автомобилей и изнасилования. По мнению Ортеги Санчеса, власти не справляются с возложенными на них обязанностями и не могут обеспечить должный уровень безопасности населения.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация на федеральном уровне продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по март жертвами преступников стали свыше 8,73 тыс. человек, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.