На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 4,4

ТОКИО, 8 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в среду на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в префектуре Иватэ, а очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после подземного толчка предупреждение было снято. Землетрясение ощущалось в северной и северо-восточной частях страны, включая префектуры Иватэ, Аомори, Мияги и Фукусима.

Как сообщило агентство Kyodo, землетрясение не вызвало нештатных ситуаций на атомных объектах страны.

Отмечается, что землетрясение не оказало никакого негативного воздействия на остановленную АЭС "Хигасидори" в префектуре Аомори, как и не вызвало перебоев в работе центра ядерной переработки в поселке Роккасё (префектура Аомори). Изменений уровня радиационного фона в районе атомных объектов также зафиксировано не было.

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