{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 4,4

Объявлялась угроза цунами, однако позже предупреждение было снято

ТОКИО, 8 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в среду на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в префектуре Иватэ, а очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после подземного толчка предупреждение было снято. Землетрясение ощущалось в северной и северо-восточной частях страны, включая префектуры Иватэ, Аомори, Мияги и Фукусима.

Как сообщило агентство Kyodo, землетрясение не вызвало нештатных ситуаций на атомных объектах страны. 

Отмечается, что землетрясение не оказало никакого негативного воздействия на остановленную АЭС "Хигасидори" в префектуре Аомори, как и не вызвало перебоев в работе центра ядерной переработки в поселке Роккасё (префектура Аомори). Изменений уровня радиационного фона в районе атомных объектов также зафиксировано не было.

В новость были внесены изменения (04:10 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Япония
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у Курильских островов
Его эпицентр находился в 84 км юго-восточнее острова Итуруп
Читать полностью