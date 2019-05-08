В МЧС назвали предположительного виновника пожара в Красногорске на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем несовершеннолетнего, по предварительным данным, стало причиной пожара в селе Красногорск в Томаринском районе на Сахалине, в результате которого без жилья остались 34 человека. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции в среду заместитель главного государственного инспектора Сахалинской области по пожарному надзору Ирина Тыльная.

"По официальной версии, предположительно, виновником пожара стал подросток. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем несовершеннолетнего лица", - сказала Тыльная.

Пожар произошел 3 мая, он уничтожил восемь жилых домов. Всего без жилья остались 34 человека, в том числе четверо детей. Идет процесс восстановления документов погорельцев. В Томаринском районе и Южно-Сахалинске открыты пункты приема помощи.

6 мая пострадавшие начали получать единовременные выплаты: 40 тыс. рублей из муниципального бюджета, еще 10 тыс. рублей - из областного. Четверым красногорцам, которые признаны малоимущими, выплатят еще по 50 тыс. рублей. Кроме этого, каждый потерявший жилье погорелец получит 300 тыс. рублей из областного бюджета. Сейчас решается вопрос с жильем для пострадавших, восемь из 20 необходимых квартир уже найдены, недостающие будут выкупаться на вторичном рынке.