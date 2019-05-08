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В Японии автомобиль въехал в толпу детей

Пострадали 13 человек

ТОКИО, 8 мая. /ТАСС/. Автомобиль в результате ДТП врезался в толпу детей в префектуре Сига. Об этом в среду сообщили местные правоохранительные органы.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Оцу. Там на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из транспортных средств, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей детсадовского возраста, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент инцидента они дожидались зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.

По данным местных спасательных служб, по крайней мере 13 человек были госпитализированы. Двое детей и один воспитатель находятся без сознания. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В новость были внесены изменения (05:49 мск) - добавлена информация по тексту.

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