Более 120 рабочих эвакуировали из-за повышения уровня метана на руднике в Якутии

ЯКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Более 120 рабочих рудника "Удачный" компании "Алроса" в Мирнинском районе Якутии эвакуировали из-за повышения уровня метана, сообщили журналистам в среду в пресс-службе предприятия. Инцидент произошел 7 мая в 23:30 (17:30 мск).

"Система контроля газовой обстановки определила выделение метана свыше предельно допустимой концентрации на руднике "Удачный" в траншейном штреке № 8 горизонта 425 м. На момент ввода плана ликвидации на руднике находились 126 рабочих. Всех людей незамедлительно вывезли на поверхность. Пострадавших нет", - рассказали в компании.

Специалисты Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) продолжают работать на руднике, осмотры выработок продолжаются. Пока в шахту рабочие не спускаются.

"Работы приостановлены до полной дегазации рудника. Все работники, находящиеся в вынужденном простое, получат выплаты согласно трудовому законодательству. Для выяснения причин произошедшего будет создана комиссия", - цитирует пресс-служба главного инженера компании Андрея Черепанова.

В пресс-службе добавили, что ситуация находится под контролем. "Никто из рабочих на ухудшение состояния здоровья не жаловался. Все оборудование рудника находится в рабочем состоянии", - уточнили в компании.

Крупнейший подземный рудник "Удачный" компании "Алроса" находится в городе Удачном Мирнинского района.