Сотрудник Тункинского национального парка пострадал при тушении природного пожара

УЛАН-УДЭ, 8 мая. /ТАСС/. Инспектор Тункинского национального парка в Бурятии пострадал при тушении природного пожара. Об этом сообщила в среду пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"В Тункинском районе при тушении лесного пожара пострадал инспектор Тункинского нацпарка. Пострадавшего санавиацией транспортируют в город Улан-Удэ для оказания полноценной помощи", - сообщили в ведомстве.

В Минздраве Бурятии уточнили, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. "В настоящее время бригадой санитарной авиации осуществляется медицинская эвакуация пострадавшего", - сказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения республики Туяна Лыгденова. По данным районной администрации, мужчину придавило деревом, у него диагностирован сложный перелом позвоночника.

В администрации Тункинского нацпарка сообщили ТАСС, что пострадавшему будет оказана материальная помощь. "Первоначально будет оказана по коллективному договору, это одна треть от годового заработка. В дальнейшем также будет помощь", - сказал представитель нацпарка.

Природный пожар на особо охраняемой природной территории действовал с 6 мая, вечером 7 мая он был локализован. "Огнем пройдено 172 га покрытых лесом и 75 га нелесных площадей. Пожар не повредил деревья, он был низовым", - уточнили в Тункинском национальном парке.

Утром в среду в Бурятии продолжают тушение трех локализованных пожаров в Еравнинском, Кабанском и в Тункинском национальном парках. "Продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Джидинском, и в Хоринском районах. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила почти 1,5 тыс. га", - сообщили в РАЛХ.