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Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

В МЧС сообщили, что группа состояла из девяти человек, двое выживших добрались до села Кош-Агач
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 8 мая. Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"6 мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли: там [в горах] связи не было. Сообщили только сегодня. В 14:00 (10:00 мск) на место происшествия вылетает вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ, извлечения туристов из-под лавины", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах в свою очередь сообщили, что перед выходом на маршрут группа зарегистрировалась в подразделении МЧС. "Группа из девяти человек прибыла на Алтай из Новосибирска. Перед выходом на маршрут они прошли регистрацию", - сказал собеседник агентства.

Как проинформировал ТАСС источник в правоохранительных органах, в числе погибших - руководитель туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов.

"Погиб руководитель группы Николай Симонов", - сказал собеседник. По его данным, экспедиция не была связана с учебной деятельностью.

В новость были внесены изменения (8:18 мск) - приводится информация о руководителе группы

Теги
РоссияАлтайНовосибирская область
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