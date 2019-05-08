В результате наезда автомобиля на группу детей в Японии погибли два человека

ТОКИО, 8 мая. /ТАСС/. Двое детей умерли в больнице от полученных травм после того, как автомобиль в результате ДТП врезался в группу детей в префектуре Сига. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в городе Оцу, где на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из транспортных средств, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей детсадовского возраста, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент инцидента они дожидались зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.

[LO ÚLTIMO] coche que colisionó con otro vehículo impacta a una docena de niños y un maestro que esperaban cruzar una intersección en la ciudad de #Otsu en #Shiga. Dos menores habrían fallecido y otros se encuentran graves.#滋賀県 #交通事故 #accidente #noticiasnippon pic.twitter.com/cE3jilHv6U — NoticiasNippon (@NoticiasNippon) 8 May 2019