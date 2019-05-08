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В результате наезда автомобиля на группу детей в Японии погибли два человека

В момент инцидента дети дожидались зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе
Описание
© REUTERS/Thomas White, архив

ТОКИО, 8 мая. /ТАСС/. Двое детей умерли в больнице от полученных травм после того, как автомобиль в результате ДТП врезался в группу детей в префектуре Сига. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в городе Оцу, где на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из транспортных средств, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей детсадовского возраста, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент инцидента они дожидались зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.

В общей сложности в результате инцидента были госпитализированы 15 человек, включая 13 детей. За рулем обоих транспортных средств находились женщины. Они были задержаны полицией на месте инцидента. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

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