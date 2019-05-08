В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на 8 мая в общественном туалете напротив Исторического музея возле Красной площади обнаружено тело полицейского. Находившийся на дежурстве сотрудник 1995 года рождения умер от огнестрельного ранения, полученного из собственного табельного пистолета. Его смерть наступила около 03:00", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка полиции ТАСС подтвердили факт обнаружения тела полицейского.