Источник: выводов о причинах авиакатастрофы в Шереметьево пока нет

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты пока не могут сделать выводы о причинах катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, так как для этого пока нет необходимых данных и их анализа. Об этом ТАСС сообщил источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"У расследователей пока нет данных, позволяющих говорить о причинах аварии, правильно или нет в аварийной ситуации действовали пилоты, наземные службы и так далее", - сказал он.

Источник пояснил, что расследование пока находится на начальном этапе. "Расшифровка черных ящиков продолжается. Информация с речевого самописца скопирована, подлежит расшифровке. С параметрией ситуация сложнее, так как этот ящик поврежден. Надеемся, что удастся полностью расшифровать данные", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что версия ошибки экипажа является рабочей, как и другие возможные версии катастрофы. По словам источника, в промежуточный отчет об авиакатастрофе, который будет опубликован через 30 дней со дня крушения самолета, войдет анализ полета, состояние воздушного судна, действия экипажа, наземных служб, аварийно-спасательных и пожарных команд. "На основе этих данных будет устанавливаться причина и виновные", - пояснил источник в МАК. Он добавил, что такие трагические события происходят "из-за совокупности факторов".

Ранее источник в авиационной отрасли сообщил ТАСС, что экстренная посадка самолета после попадания в него молнии и отказа автоматических систем управления до соприкосновения со взлетно-посадочной полосой проходила штатно.