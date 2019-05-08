Погибшие на Алтае туристы были опытными и знали о лавинной опасности в районе похода

НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Туристы, которые погибли на Алтае, были опытной сработавшейся группой и знали об опасности схода лавин в том районе, где произошла трагедия, сообщили ТАСС в среду в новосибирском отделении Федерации спортивного туризма России.

Ранее сообщалось, что 6 мая туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. В результате семь человек погибли, двоим удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду. В числе погибших - глава туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов, руководивший группой.

"Они [входившие в группу туристы] схоженные. Симонов очень опытный товарищ, у него несколько походов на чемпионате России. И другие ребята опытные. Опыт соответствовал данной категории однозначно", - сказал представитель организации.

По его данным, группа представляла план маршрута в федерации и получила официальное разрешение на поход. Вершина Металлург, около которой туристов накрыла лавина, была заявлена заранее, и пока говорить, что они могли отклониться от маршрута, нельзя. При этом и туристы, и разрешившие выход на маршрут представители федерации осознавали лавиноопасность в данном районе в это время года. "Межсезонье - это всегда лавинная опасность, и группа знала, и все знали про лавинную опасность", - сказал собеседник.

Как сообщил ТАСС руководитель туристско-альпинистского клуба "Вертикаль" Владимир Нефедов, на вершину Металлург можно подняться несколькими маршрутами разной категории сложности. "Есть перевал около Металлурга - он достаточно простой. Поскольку это был туристический поход, то, скорее всего, они шли на вершину через перевал. Я думаю, что поскольку перевал достаточно простой, это может быть случайностью или форс-мажором", - добавил он.