СК проверит обстоятельства гибели семи туристов в горах Алтая

ТАСС, 8 мая. Следователи в Республике Алтай проводят проверку информации о гибели семи туристов во время сходы лавины на Южно-Чуйском хребте в горах Алтая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"По поступившей информации о гибели (семи человек) организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства, в частности, что явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при восхождении и кто являлся организатором восхождения", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС по региону, 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выживших только в среду добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли - в горах не было связи. В 14:00 (10:00 мск) на место происшествия вылетает вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ, извлечения туристов из-под лавины.