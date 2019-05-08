В торговые центры и учреждения Хабаровска и Владивостока поступили звонки о минировании

ХАБАРОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Торговые центры "Южный парк" и "Дом одежды" эвакуировали в среду после сообщений о заложенных взрывных устройствах в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

"Звонки о заложенных взрывных устройствах поступили в торговые центры "Дом одежды" и "Южный парк", к ним стянуты необходимые силы и средства. Людей эвакуировали", - сказал собеседник агентства.

Эвакуация в различных учреждениях и торговых центрах в среду проходит также во Владивостоке. Эту информацию ТАСС подтвердили в УМВД города, однако список эвакуированных из-за сообщений о минировании объектов пока уточняется.