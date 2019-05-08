Выжившие при сходе лавины на Алтае девушки дают показания в полиции

НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Две девушки, выжившие при сходе лавины на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, дают показания в полиции, сообщил ТАСС первый заместитель главы Кош-Агачского района Алексей Тадыкин.

"Две девушки сейчас находятся в полиции, с ними работают сотрудники МВД. Их состояние стабильное, но одной необходима помощь психолога. Поставлен в известность главврач районной больницы", - сказал Тадыкин.