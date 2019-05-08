Выжившие при сходе лавины на Алтае девушки дают показания в полиции

НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Две девушки, выжившие при сходе лавины на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, дают показания в полиции, сообщил ТАСС первый заместитель главы Кош-Агачского района Алексей Тадыкин.
"Две девушки сейчас находятся в полиции, с ними работают сотрудники МВД. Их состояние стабильное, но одной необходима помощь психолога. Поставлен в известность главврач районной больницы", - сказал Тадыкин.
По его словам, если девушкам понадобится медицинская помощь, ее окажут на месте.
Он также сообщил, что туристок задействуют в поисках погибших в районе схода лавины.
"Сейчас прилетит вертолет МЧС из Горно-Алтайска, и они (выжившие туристки - прим. ТАСС) выдвинутся на место", - сказал Талдыкин.
Туристическая группа из девяти человек 6 мая попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. В результате семь человек погибли, двоим удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду. В числе погибших - глава туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов, руководивший группой.