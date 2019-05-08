В центре Москвы за один день украли 14 самокатов, которые сдавали напрокат

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Неизвестные украли за один день в центре Москвы 14 самокатов, которых сдавали напрокат. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Сотрудник службы безопасности компании, которая сдает напрокат самокаты, обратился в полицию накануне. По его словам, злоумышленники угнали 28 апреля 14 самокатов с двух точек автоматического проката, расположенных на Пушкинской набережной и Славянской площади. Материальный ущерб превышает 370 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе главка.

После случившегося начата доследственная проверка.