Вертолеты со спасателями отправились на поиски тел погибших при сходе лавины на Алтае

ТАСС, 8 мая. Созданный в Республике Алтай оперативный штаб контролирует поисковую операцию на месте схода лавины на Южно-Чуйском хребте. Два вертолета с кинологами уже вылетели на поиски тел погибших, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В результате схода лавины 6 мая семь человек погибли, двое выживших в среду добрались до села Кош-Агач.

"Это страшная трагедия, от которой, к сожалению, в горах, не застрахованы даже опытные альпинисты. Заверяю, что будут приняты исчерпывающие меры для поиска туристов. К месту происшествия вылетела группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействованы два вертолета", - цитирует пресс-служба врио главы республики Олега Хорохордина.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, на помощь алтайским спасателям вылетел вертолет из Абакана - ему требуется два часа, чтобы долететь до точки назначения. Борт, который также вылетел из аэропорта Горно-Алтайск в 14:00 (10:00 мск), должен добраться до Южно-Чуйского хребта за час.

Информация о гибели туристов появилась в среду. В числе погибших - глава туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов, руководивший группой.

В новость были внесены изменения (10:57 мск) - добавлена информация после третьего абзаца